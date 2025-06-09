Çin'in Afrika ile Ticaret Hacmi Rekor Kırdı

Çin'in Afrika ile Ticaret Hacmi Rekor Kırdı
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Çin'in Afrika ülkeleriyle ticareti, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 12,4 artışla 963,21 milyar yuana ulaştı. Bu, Çin'in toplam dış ticaretinin yüzde 5,4'ünü oluşturuyor. İhracat yüzde 20,2 artarken, ithalat da yüzde 1,6 arttı.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Afrika ülkeleriyle ticareti bu yılın ilk beş ayında rekor seviyeye ulaştı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nden pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre, Çin-Afrika ticaret hacmi bu yılın ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 12,4 artışla 963,21 milyar yuana (yaklaşık 134 milyar ABD doları) yükseldi ve ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 5,4'ünü oluşturdu.

Çin'in Afrika'ya ihracatı ise yılın ilk beş ayında bir önceki yıla göre yüzde 20,2 artışla 599,57 milyar yuana yükselirken, ithalatı ise yüzde 1,6 artışla 363,64 milyar yuan olarak kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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