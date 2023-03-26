Çin'in Afganistan'a Gönderdiği Yardımlar İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıldı

Afganistan'da yetkililer Perşembe günü ülkenin batısındaki Nimruz vilayetinde Çin tarafından hibe edilen insani yardımları 400 aileye dağıttı.

Eyaletin mülteciler ve geri dönüşler müdürü Mawlawi Sediqullah Nasrtat, Cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Vilayetin başkenti Zaranj'da dün öğleden sonra 400 yoksul aileye Çin'in hibe ettiği insani yardımları dağıttık. Her aile 50 kilogram pirinç ile 50 kilogram buğday aldı" dedi.

Yetkili, dağıtım işlemi sırasında Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanı Halil Rahman Hakkani'nin de alanda hazır bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, Çin'in son iki ayda Nimruz ve komşu Herat vilayetlerinde yaklaşık 1.800 aileye gıda maddesi sağladığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.(XHTV)