Çin'in Afganistan'a Gönderdiği Yardımlar İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıldı
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HERAT, 6 Mart (Xinhua) -- Doğal Afet Yönetimi ve İnsani Yardım İşleri Vilayet Yardımcı Direktörü Mawlawi Inayatullah Saber Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Afgan yetkililerin Çin'in gönderdiği insani yardımı Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetindeki ihtiyaç sahibi 400...
HERAT, 6 Mart (Xinhua) -- Doğal Afet Yönetimi ve İnsani Yardım İşleri Vilayet Yardımcı Direktörü Mawlawi Inayatullah Saber Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Afgan yetkililerin Çin'in gönderdiği insani yardımı Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetindeki ihtiyaç sahibi 400 aileye dağıttığını söyledi.
Saber, eyaletin merkezi Herat kentinde Afgan yetkililerin, Çin'in bağışladığı yardımları Perşembe sabahı ihtiyaç sahibi 400 aileye dağıtmaya başladığını ve her bir yardım paketinde 50 kilogram pirinç olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz haftalarda Çin tarafından bağışlanan yardımlar Herat vilayetindeki yaklaşık 550 aileye dağıtılmıştı.
Çin geçen yıl içinde Afganistan'a Kovid-19 aşıları, kışlık kıyafet, çadır ve gıda maddeleri göndererek büyük destek oldu. Çin'in gönderdiği malzemeler ülkedeki yoksul ve selden etkilenen aileler arasında dağıtıldı.