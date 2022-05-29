Çin'in Ac352 Helikopteri Fonksiyon ve Güvenilirlik Uçuş Testlerini Tamamladı - Haberler

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi (AVIC) Cumartesi günü, AC352 orta boy çok amaçlı helikopterinin fonksiyon ve güvenilirlik uçuş testlerini tamamladığını duyurdu. Çin'in en büyük uçak üreticisi olan AVIC, AC352 helikopterinin bu aşamanın son testi olan uzun mesafeli nakil uçuş testini Cumartesi günü tamamladığını ve uçağın tüm parça ve ekipmanları iyi bir şekilde çalıştığını belirtti. AVIC, yeni helikopterin artık sertifikasyon için geri sayıma geçtiğini belirtti.

Mevcut safhada tüm AC352 parça ve ekipmanlarının fonksiyon ve güvenilirliği sistematik bir şekilde test edilerek modelin, uçuşa uygunluk sertifikasyonu için gerekli tüm şartlara sahip olduğu teyit edildi. Bu safhada AC352, hem gündüz hem gece şartlarında performansının test edilmesi amacıyla uzun mesafeli gündüz ve gece uçuşları da dahil olmak üzere çeşitli uçuş testlerinden geçti. Uçağın geliştiricisine göre testler sırasında tüm parça ve ekipmanlar normal çalıştı. AVIC ve Airbus Helicopters tarafından ortaklaşa geliştirilen orta boy çift-motorlu çok-amaçlı bir sivil helikopter olan AC352 7,5 ton azami kalkış ağırlığıyla 16'ya kadar yolcu taşıyabiliyor.

AVIC, yeni helikopter modelinin Çin'in 7 ton sınıfındaki sivil helikopter ailesinin neslini zenginleştirdiğini ve ülkenin helikopter sektörünün kapasitesinin artırılması bakımından büyük öneme sahip olduğunu söyledi. AC352, ilk uçuşunu, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 20 Aralık 2016'da başarıyla gerçekleştirmişti. AC352, uçuşa uygunluk sertifikasyonu için gerekli uçuş testlerine ise 2019'un sonunda başladı. AVIC; Çin'in farklı yerlerinde yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, yüksek rakımlı ortamlarda ve diğer komplike ortamlarda gerçekleştirilen testlerde AC352'nin performansının tam olarak doğrulandığını söyledi.

Xinhua / Güncel