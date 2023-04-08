Çin'in Ac332 Helikopteri İlk Kez Tam Donanımlı Şekilde Uçuşunu Gerçekleştirdi

Çin'in AC332 çift motorlu sivil helikopteri, Cuma günü Çin'in Tianjin kentinde ilk kez tam donanımlı haliyle gerçekleştirdiği uçuşunu başarıyla tamamladı.

Azami kalkış ağırlığı 3.850 kilogram olan helikopter 10 yolcu taşıyabiliyor.

Helikopteri geliştiren Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'ne (AVIC) göre helikopter saatte 260 km maksimum seyir hızına ve 693 km maksimum uçuş menziline sahip.

SES 1 (Çince): Lİ SHENGWEİ, AC332'nin baş tasarımcısı:

"AC332, yüksek kesimlerde operasyon kabiliyetinin yanı sıra yüksek irtifa performansı, insan-makine verimliliği, kolay kullanım, sürüş konforu ve işlevsel güvenilirlik konularında önemli iyileştirmeler gördü.

Farklı operasyon gerekliliklerini karşılayabilen çeşitli konfigürasyonlara sahip helikopter, daha düşük operasyon maliyetlerine sahip.

Azami 6.000 metre olmak üzere 4.500 metre irtifaya sahip AC332, plato bölgelerinde hava taşımacılığı, arama kurtarma ve tıbbi yardım gereksinimlerini karşılayabiliyor."

SES 2 (Çince): Lİ SHENGWEİ, AC332'nin baş tasarımcısı:

"Bu model, 4 tonluk helikopter alt piyasası için tasarlanmış oluyor. Acil durum kurtarma alanındaki boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Helikopterin, sedyeye hızlı erişime imkan veren arka kapağı bulunuyor ve böylelikle tıbbi kurtarma sırasında sedye sorunu çözülmüş oluyor. Öte yandan, helikopterin yüksek irtifa yetenekleri, yüksek bölgelerde hava taşımacılığı gereğini yerine getirmeye yarıyor."

AVIC, 4 ton ağırlığındaki çok amaçlı helikopterin 24 adetlik ilk parti siparişinin Cuma günü alındığını söyledi.

Bu siparişler 18 helikopter için satın alma ve 6 helikopter içinse ön sipariş sözleşmesini içeriyor. Helikopterler hava taşımacılığı, acil tıbbi kurtarma, devriye ve diğer çeşitli alanlarda kullanılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)