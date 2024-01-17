Çin'in AC313A Helikopteri Soğuk Hava Testlerini Tamamladı

1. AC313A helikopterinin çeşitli görüntüleri

Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği AC313A büyük sivil helikopteri, kısa süre önce Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Mohe kentinde soğuk havada uçuş testlerini tamamladı.

Çin Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC) tarafından geliştirilen AC313A, tek bir ana rotor ve kuyruk rotoruna sahip 13 ton sınıfında büyük bir çok amaçlı sivil helikopter olma özelliğini taşıyor.

AC313A, tüm arazi ve hava koşullarında acil hava kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mohe kentinden bildiriyor.

(XHTV)