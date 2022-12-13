Çin'in ABD Büyükelçisi, Ülkesinin Afrika'da 'Borç Tuzağı' Yarattığı İddialarını Reddetti

WASHİNGTON, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Afrika'da "borç tuzağı" yarattığı iddialarını reddetti. Qin söz konusu kıtanın büyük güçlerin jeopolitik kazanç elde etmek için rekabet ettiği bir arena değil, uluslararası işbirliği alanı olması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Qin'in bu açıklaması, 49 Afrika ülkesinin ve Afrika Birliği'nin liderlerini ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ev sahipliğinde Washington'da biraraya getirecek zirvenin hemen öncesinde geldi.

Qin, Salı günü başlayan ve Perşembe gününe kadar sürmesi planlanan ABD-Afrika Zirvesi'ne hazırlık amacıyla Semafor'un ev sahipliğinde düzenlenen bir dizi tartışmanın bir parçası olan gayriresmi sohbet toplantısında, "Çin'in Afrika'ya yaptığı yatırım ve finansman yardımı bir tuzak değil, bir faydadır" dedi. Semafor, bu yılın başlarında faaliyete geçen bir ABD merkezli haber kuruluşu.

Qin, "Geçtiğimiz on yıllar boyunca Çin, Afrika'ya ekonomik ve sosyal kalkınma konusunda yardımcı olmak için kredi sağladı. Afrika'nın her yerinde inşaat işleri var. Hastaneleri, otoyolları, havaalanlarını, stadyumları görüyorsunuz. Belli ki böyle bir tuzak yok. Bu bir kumpas değil. Bunlar şeffaf ve samimidir" dedi.

İngiliz yardım kuruluşu Debt Justice tarafından Temmuz ayında yayınlanan bir araştırmaya atıfta bulunan Qin, Afrika ülkelerinin Batılı özel kredi kuruluşlarına olan borcunun Çin'e borçlu olduklarının üç katı olduğunu, özel kredilerin faiz oranlarının ise Çin kredilerin faiz oranının iki katı olduğunu söyledi.

Qin, bu bulguların, "Çin'in Afrika'ya verilen borçların en büyük alacaklısı olmadığının" ve "Çin'e olan borçların Afrika'ya verilen borçların sadece küçük bölümünü oluşturduğunun" kanıtı olduğunu kaydetti.

G20 tarafından kurulan Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'ne değinen Qin, Çin'in girişimin aktif katılımcısı ve G20 ülkeleri arasında en çok borç geri ödemelerini askıya alan ülke olduğunu söyledi.

Büyükelçi, "Diğer tüm alacaklıları, çok uluslu internet kurumlarını ve özel borç verenleri, adil yük paylaşımı ve ortak eylem ilkesi çerçevesinde Afrika ülkelerinin borç yükünü azaltmak için aktif adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

Yaklaşan ABD-Afrika Zirvesi ile ilgili olarak ise Büyükelçi Qin, Washington'un Afrika kıtasının kalkınmasını ve refahını kolaylaştırmayı amaçlayan "daha somut ve uygulanabilir önlemler almasını" görmek istediğini söyledi.

Qin, Amerika Birleşik Devletleri'ni, dünyanın en büyük iki ekonomisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak iki ülkenin Afrika'da barışı, güvenliği ve refahı desteklemesi, büyük ülkeler olarak ortak sorumluluklarını omuzlaması ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılaması için Çin ile işbirliği yapmaya çağırdı.

Büyükelçi, Afrika halklarının geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve dünyanın diğer bölgeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Çin ile ABD'nin ortak çabalarına ilişkin birkaç örnek verdi.

Qin, Çin ile ABD'nin Liberya halkının 2015 yılında Ebola salgınıyla mücadelesine ortaklaşa yardım etmenin yanı sıra, Çin, ABD ve Etiyopya arasındaki üçlü işbirliğinin sonucu olan ve doğu Afrika ülkesinden Avrupa ve Kuzey Amerika'ya hazır giyim ihracatını artıran bir tekstil organize sanayi sitesinin bir başarı öyküsü olduğunu kanıtladığını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'e atıfla, "Afrika'daki vizyonumuzu ve işbirliğimizi genişletmemiz ve büyütmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanan Büyükelçi Qin, "Bu, iki ülkenin üzerinde çalışacağı çok ilginç alanlardan biri" diye ekledi.