Çin'in AB Misyonu Başkanı: Ab, Çin'in Modernizasyon Arayışında Ortak Olabilir

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'ın Yangshan Limanı'nın otomatikleştirilmiş konteyner terminalinin bir manzarası görülüyor, 6 Nisan 2021. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in Avrupa Birliği (AB) Misyonu Başkanı Fu Cong, AB'nin, "Çin'in devasa pazarının getirdiği fırsatları ve Çin'in kurumsal açılımı ilerletme ve uluslararası işbirliğini derinleştirme çabalarını paylaşabileceğini" umduğunu söyledi.

BRÜKSEL, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Avrupa Birliği (AB) Misyonu Başkanı Fu Cong Salı günü, Çin'in AB'nin, Çin'in modernizasyon arayışında önemli bir ortak haline gelmesini umduğunu söyledi.

Çin'in AB Misyonu tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir basın açıklamasına göre, Fu bu açıklamasını, Salı günü Güven Mektubu'nun bir nüshasını Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Protokol Şefi Thierry Bechet'ye sunduğunda yaptı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'nde bakım altında olan Beş Yüz Metre Açıklıklı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Fu ayrıca, AB'nin, "Çin'in devasa pazarının getirdiği fırsatları ve Çin'in kurumsal açılımı ilerletme ve uluslararası işbirliğini derinleştirme çabalarını paylaşabileceğini" umduğunu söyledi.

"Çin ve AB, dünya barışını destekleyen iki büyük güç, ortak kalkınmayı teşvik eden iki büyük pazar ve insani ilerlemeyi destekleyen iki büyük medeniyet" diyen Fu, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları ilkesinde ikili işbirliğinin olumlu bir ivmeyi sürdürmesinin, Çin ile AB'nin ve daha geniş uluslararası toplumun ortak arzularına hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang Eyaleti'nin Huzhou şehrine bağlı Anji ilçesinin Ekonomik Kalkınma Bölgesi'ndeki bir teknoloji şirketinin otomatik üretim hattı görülüyor, 16 Aralık 2021. (Fotoğraf: Xia Pengfei/Xinhua)

Büyükelçi, Çin'in bağımsız bir barış dış politikası izlemeye, dünya barışını korumaya ve ortak kalkınmayı teşvik etmeye yönelik dış politika hedeflerine ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye bağlı kalacağını da ifade etti.

Fu ayrıca, kendisinin ve Çin Misyonu'nun, iki tarafın liderleri tarafından varılan önemli anlaşmaları gerçekleştirmek, Çin-AB ilişkilerini ilerletmek ve iki halk arasındaki dostluğu geliştirmek için AB ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Bechet de, Fu'nun yeni görevini üstlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti ve bölümünün, Çin Misyonu ile yakın çalışmaya ve AB-Çin ilişkilerinde yeni ilerlemeleri ortaklaşa takip etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Fu, Çin'in AB Misyonu Başkanı olarak yeni görevini üstlenmek üzere Cumartesi günü Brüksel'e geldi.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'nin Guiyang şehrindeki Guizhou Üniversitesi'nin Kamusal Büyük Veri Devlet Ana Laboratuvarı'nda çalışan bir personel, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)