Çin'in 75. Yıl Kutlamaları İçin Tarihi Fotoğraf Sergisi Açıldı

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in ulusal haber ajansı Xinhua, ülkenin son yıllardaki tarihi dönüşümünü belgeleyen bir fotoğraf sergisi açtı.

Sergi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 1 Ekim'den birkaç gün önce Perşembe günü Beijing'deki Ulusal Finans Bilgi Merkezi'nde açıldı.

Sergide, Xinhua'nın ülkedeki en büyük fotoğraf arşivi olan 10 milyondan fazla görsel arasından seçilen ve farklı tarihsel dönemleri kapsayan yaklaşık 500 fotoğraf yer alıyor.