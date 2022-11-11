Çin'in 7 Kentine Uluslararası Sulak Alan Akreditasyonu Verildi

CENEVRE, 11 Kasım (Xinhua) -- Yedisi Çin'den olmak üzere 13 ülkeden 25 kente Perşembe günü Ramsar Sözleşmesi kapsamında uluslararası sulak alan kenti akreditasyonu verildi.

CENEVRE, 11 Kasım (Xinhua) -- Yedisi Çin'den olmak üzere 13 ülkeden 25 kente Perşembe günü Ramsar Sözleşmesi kapsamında uluslararası sulak alan kenti akreditasyonu verildi.

Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi 14. Akit Taraflar Konferansı (COP14) Toplantısı sırasında bir akreditasyon töreni yapıldı. Akreditasyon alan diğer 18 kent; Kanada, Fransa, Endonezya, İran, Irak, Japonya, Fas, Güney Kore, Ruanda, Güney Afrika, İspanya ve Tayland'da yer alıyor.

Akreditasyon alan yedi Çin kentinden biri olan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de beş ulusal sulak alan parkı ve üç eyalet sulak alan parkı bulunuyor ve kent, yüzde 75'le eyaletteki en yüksek sulak alan koruma oranına sahip.

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Jining kentinde 32 sulak alan kasabası, 56 sulak alan köyü ve 124 mikro sulak alan bulunuyor.

Chongqing belediyesinin Liangping kenti, Çin'in güneybatısındaki tek sulak alan kenti konumunda ve organik sektörler, yerel misafirhaneler ve ekolojik turizme sahip 400'ün üzerinde model mikro sulak alan içeriyor.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da uluslararası öneme sahip iki sulak alan, sekiz uluslararası sulak alan parkı, dört eyalet düzeyinde öneme sahip sulak alan ve beş eyalet sulak alan parkı bulunuyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki Liaohe Nehri'nin ağzında yer alan Panjin, Doğu Asya-Avustralya uçuş rotasının göçmen kuşları için önemli bir geçiş konumu ve varış noktası olmasının yanı sıra dünyadaki en büyük Saunders martısı popülasyonu için bir üreme alanı olarak öne çıkıyor.

Çin iç kesimindeki en bol sulak alan kaynaklarına sahip bir mega kent olan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan, dünyada aynı enlemdeki ve Yangtze Nehri'nin orta ve alt kesimlerindeki göl tipi sulak alanların tipik bir örneğini oluşturuyor.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yancheng kentindeyse uluslararası öneme sahip iki sulak alan ve Çin'in Dünya Doğal Mirası Listesi'ne giren ilk kıyı sulak alanları yer alıyor.

Akreditasyon töreninde yaptığı konuşmasında Ramsar Sözleşmesi Genel Sekreteri Musonda Mumba, yeni sertifikasyon alan sulak alan kentlerini kutladı ve COP14'e ev sahipliği yapan Wuhan'a yaptığı ziyareti hatırlattı. Mumba, "Wuhan hakkında her zaman güzel anılarım oldu" diye konuştu.

Törende Wuhan Belediye Başkan Yardımcısı Yang Zefa, Wuhan'ın akreditasyonunun, sadece kent sınırları içindeki çok sayıdaki sulak alanla sınırlı görülmemesi gerektiğini, aynı zamanda kentin ekolojik koruma ve su kütlelerinin restorasyonunun yanı sıra insan, doğa ve kentin uyumlu birlikteliğini vurgulayan "berrak sular ve yemyeşil dağlar kıymet biçilemez değerlerdir" düşüncesinin uygulanmasının da buna imkan verdiğini söyledi.

Tüm dünyadan 43 uluslararası sulak alan kentinin bulunduğu listede 13 Çin kenti bulunuyor. Listeye göre Çin en fazla uluslararası sulak alan kentine sahip ülke konumunda. 2018 yılından bu yana bu unvana sahip altı Çin kenti ise Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, Hainan eyaletinin merkezi Haikou, Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan, Hunan eyaletinin Changde kenti, Jiangsu eyaletinin Changshu kenti ve Shandong eyaletinin Dongying kenti.