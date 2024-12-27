Çin'in 5. Ulusal Ekonomik Sayım Sonuçları Açıklandı

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin, 5. ulusal ekonomik sayımın sonuçlarını açıkladı. Perşembe günü yayımlanan sonuçlar, ülke ekonomisinin son 5 yılda istikrarını koruyarak ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor.

Sayım sonuçlarına göre ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla ikincil ve üçüncül sektörlerde faaliyet gösteren 33,27 milyon yasal işletme bulunuyor. Bu işletmelerin sayısıysa 2018 yılı sonuna göre yüzde 52,7 artış sergiledi.

Öte yandan 2018 yılı sonuyla karşılaştırıldığında ikincil ve üçüncül sektörlerdeki istihdam, 2023 yılı sonu itibarıyla yüzde 11,9 artarak 428,98 milyonun üzerine çıktı.

179,56 milyon kişinin istihdam edildiği serbest meslek işletmelerinin sayısı da yaklaşık 88 milyona ulaştı.

Çin'in önemli ulusal anketlerinden biri olan ekonomik sayım, ikincil ve üçüncül endüstrilere kapsamlı bir genel bakış sağlayarak ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına ilişkin değerli bilgiler sunuyor.

2004, 2008, 2013 ve 2018 yıllarında dört ulusal ekonomik sayım gerçekleştiren Çin, 5. ulusal ekonomik sayıma 2023 yılında başlamıştı.