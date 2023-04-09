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Çin'in 47 Yıllık Çeltik Tohumu Üretim Üssü: Cengong

Çin'in 47 Yıllık Çeltik Tohumu Üretim Üssü: Cengong

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CENGONG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ulusal düzeyde çeltik tohumu üreten bir ilçe olan Cengong'un 47 yıllık hibrit çeltik tohumu üretme geçmişi bulunuyor.

Çin'in 47 Yıllık Çeltik Tohumu Üretim Üssü: CengongÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Cengong ilçesine bağlı Shuiwei kasabasındaki hibrit çeltik tohumu üretimi üssünde çalışan köylülerin havadan çekilmiş fotoğrafı, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

CENGONG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ulusal düzeyde çeltik tohumu üreten bir ilçe olan Cengong'un 47 yıllık hibrit çeltik tohumu üretme geçmişi bulunuyor.

Cengong her yıl pazara 8 milyon kilodan fazla çeltik tohumu sağlayarak yerel halkın gelirini artırmasına etkili bir şekilde yardımcı oluyor.

Çin'in 47 Yıllık Çeltik Tohumu Üretim Üssü: CengongÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Cengong ilçesine bağlı Tianma kasabasındaki hibrit çeltik tohumu üretimi üssünde çalışan köylülerin havadan çekilmiş fotoğrafı, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Hu Panxue/Xinhua)

Çin'in 47 Yıllık Çeltik Tohumu Üretim Üssü: CengongÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Cengong ilçesine bağlı Shuiwei kasabasındaki hibrit çeltik tohumu üretimi üssünün havadan çekilmiş fotoğrafı, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çin'in 47 Yıllık Çeltik Tohumu Üretim Üssü: CengongÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Cengong ilçesine bağlı Tianma kasabasındaki hibrit çeltik tohumu üretimi üssünde tohum eken bir köylü, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yu Tianying/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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