Çin'in 47 Yıllık Çeltik Tohumu Üretim Üssü: Cengong

CENGONG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ulusal düzeyde çeltik tohumu üreten bir ilçe olan Cengong'un 47 yıllık hibrit çeltik tohumu üretme geçmişi bulunuyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Cengong ilçesine bağlı Shuiwei kasabasındaki hibrit çeltik tohumu üretimi üssünde çalışan köylülerin havadan çekilmiş fotoğrafı, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

CENGONG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ulusal düzeyde çeltik tohumu üreten bir ilçe olan Cengong'un 47 yıllık hibrit çeltik tohumu üretme geçmişi bulunuyor.

Cengong her yıl pazara 8 milyon kilodan fazla çeltik tohumu sağlayarak yerel halkın gelirini artırmasına etkili bir şekilde yardımcı oluyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Cengong ilçesine bağlı Tianma kasabasındaki hibrit çeltik tohumu üretimi üssünde çalışan köylülerin havadan çekilmiş fotoğrafı, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Hu Panxue/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Cengong ilçesine bağlı Shuiwei kasabasındaki hibrit çeltik tohumu üretimi üssünün havadan çekilmiş fotoğrafı, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Cengong ilçesine bağlı Tianma kasabasındaki hibrit çeltik tohumu üretimi üssünde tohum eken bir köylü, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yu Tianying/Xinhua)