Çin'in 2025 Ekonomik Büyüme Hedefine Güven

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin'in 2025 yılı için yaklaşık yüzde 5 olarak belirlenen ekonomik büyüme hedefini tutturma konusunda kendinden emin olduğunu, bu yönde sağlam temel, destek ve güvenceleri bulunduğunu söyledi.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

"Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in 2025 yılı için yaklaşık yüzde 5 olarak belirlenen ekonomik büyüme hedefini tutturma konusunda kendinden emin olduğunu, bu yönde sağlam temel, destek ve güvenceleri bulunduğunu belirtti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)