Çin'in 2025 Ekonomik Büyüme Hedefine Güven
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, 2025 yılı için belirlenen yüzde 5 ekonomik büyüme hedefini tutturmak konusunda kendine güvendiğini açıkladı. Zheng, bu hedefe ulaşmak için sağlam temellere ve desteklere sahip olduklarını vurguladı.
ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin'in 2025 yılı için yaklaşık yüzde 5 olarak belirlenen ekonomik büyüme hedefini tutturma konusunda kendinden emin olduğunu, bu yönde sağlam temel, destek ve güvenceleri bulunduğunu söyledi.
ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
"Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in 2025 yılı için yaklaşık yüzde 5 olarak belirlenen ekonomik büyüme hedefini tutturma konusunda kendinden emin olduğunu, bu yönde sağlam temel, destek ve güvenceleri bulunduğunu belirtti."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)