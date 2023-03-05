Çin'in 2023 Savunma Bütçesi Yüzde 7,2 Artacak
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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin'in yıllık savunma bütçesi 2023'te yüzde 7,2 artışla art arda sekizinci yılda da tek haneli büyümesini sürdürecek.
BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin'in yıllık savunma bütçesi 2023'te yüzde 7,2 artışla art arda sekizinci yılda da tek haneli büyümesini sürdürecek.
Pazar günü Çin'in ulusal yasama organının devam eden oturumunda sunulan merkezi ve yerel bütçe taslaklarına ilişkin rapora göre dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin bu yıl savunma harcamalarına 1,5537 trilyon yuan (yaklaşık 224,79 milyar ABD doları) ayırmayı planlıyor.
Geçen yıl yıllık savunma bütçesi yüzde 7,1 artmıştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel