Çin'in 2023 Savunma Bütçesi Yüzde 7,2 Artacak Güncel Haberler BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin'in yıllık savunma bütçesi 2023'te yüzde 7,2 artışla art arda sekizinci yılda da tek haneli büyümesini sürdürecek. BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin'in yıllık savunma bütçesi 2023'te yüzde 7,2 artışla art arda sekizinci yılda da tek haneli büyümesini sürdürecek. Pazar günü Çin'in ulusal yasama organının devam eden oturumunda sunulan merkezi ve yerel bütçe taslaklarına ilişkin rapora göre dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin bu yıl savunma harcamalarına 1,5537 trilyon yuan (yaklaşık 224,79 milyar ABD doları) ayırmayı planlıyor. Geçen yıl yıllık savunma bütçesi yüzde 7,1 artmıştı. Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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