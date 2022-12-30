Çin'in 2022 Gişe Hasılatı Yerli Filmlerdeki İlerlemeyi Yansıttı

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'de gişe hasılatı, Kovid-19 pandeminin başlamasının bu yana üçüncü yıl olan 2022'de, ara sıra görülen salgınların etkileriyle başa çıkmaya çabaladı ve yıl içinde yaklaşık 30 milyar yuan (yaklaşık 4,31 milyar ABD doları) toplam gelir elde etmeyi başardı.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine bağlı Xiamen'de düzenlenen 2022 Çin Altın Horoz ve Yüz Çiçek Film Festivali'nin kırmızı halı töreninde poz veren "The Battle at Lake Changjin" (Changjin Gölü'ndeki Savaş) filminin kadrosu, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zeng Demeng/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'de gişe hasılatı, Kovid-19 pandeminin başlamasının bu yana üçüncü yıl olan 2022'de, ara sıra görülen salgınların etkileriyle başa çıkmaya çabaladı ve yıl içinde yaklaşık 30 milyar yuan (yaklaşık 4,31 milyar ABD doları) toplam gelir elde etmeyi başardı.

Sektördeki gözlemciler, bir önceki yılki 47 milyar yuandan çok daha az olsa da, bu hasılatın pandeminin etkisine rağmen, yerli filmlerin 2022'de iyileştirilmiş kalite ve tür çeşitliliğinde kaydettiği ilerlemeyi gösterdiğini söyledi.

Gişe gelirlerini takip eden kuruluş Maoyan ve diğer platformlara göre, yerli filmler yıllık gişe tablosunda başı çekti.

Önceki iki yılda olduğu gibi 2022'de de Çin'de en çok hasılat yapan üç film de yerli filmlerin arasından çıktı. Dahası, Çin filmleri, Çin'in 2022 gişesinde en çok kazanan 10 filmden sekizini oluşturdu.

Çok sevilen yerli vatanseverlik filmi "The Battle at Lake Changjin II" (Changjin Gölü'ndeki Savaş II), 4,07 milyar yuan ile yılın en çok kazananı oldu.

2021'de gişe rekorları kırarak 5,77 milyar yuan gibi muazzam gelir getiren serinin ilk filmine ek olarak gelen bu başarı ile, "Changjin" filmleri, "Detective Chinatown" (Dedektif Çin Mahallesi) komedi filmi serisinin yerini alarak Çin'in şimdiye kadarki en çok hasılat yapan film serisi haline geldi.