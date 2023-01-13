Çin'in 2022'de Bilimde Kaydettiği En Önemli 10 Gelişme Açıklandı

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Perşembe günü Çin Bilimler Akademisi (CAS) üyeleri ve Çin Mühendislik Akademisi (CAE) üyeleri tarafından seçilen ülkenin 2022 yılındaki en önemli 10 bilimsel gelişmesine yönelik bir liste açıkladı.

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Perşembe günü Çin Bilimler Akademisi (CAS) üyeleri ve Çin Mühendislik Akademisi (CAE) üyeleri tarafından seçilen ülkenin 2022 yılındaki en önemli 10 bilimsel gelişmesine yönelik bir liste açıkladı.

CAS ve CAE'den akademisyenler, bilim ve mühendislik alanlarında Çin'in en üst düzey ulusal akademik unvanlarını elinde tutuyor.

Listede Çin'in uzay keşfinde kaydettiği ilerleme dikkat çekti.

Çin, 2022'de yörüngeye gönderilen iki insanlı uzay aracı, iki kargo gemisi ve iki adet 20 tonluk laboratuvar modülüyle uzay istasyonunun yörünge içi inşasını tamamladı. Çin ayrıca Temmuz'da tanıtımını yaptığı bağımsız olarak geliştirilmiş katı yakıtlı roket Lijian-1 ile uzaya altı uydu gönderdi.

"Çin'in Gökyüzündeki Gözü" olarak da bilinen 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), eşevreli yıldızlararası manyetik alan, tuhaf bir şekilde yinelenen hızlı radyo patlaması, hızlı radyo patlaması yakınlarında manyetik alanlar ve devasa bir atomik gaz yapısının keşfi gibi çok sayıda çığır açan gelişmeye kapı açtı.

Çin, Ekim'de güneşin gizemlerini çözme amacıyla Kuafu-1 adında bir güneş keşif uydusunu uzaya gönderdi ve uydudan ilk güneş görüntüsü Kasım'da alındı.

Tarım alanında çalışan Çinli araştırmacılar, mısır ve pirinçte bulunan verimle ilişkili genleri tespit ederek mısır ve pirincin tane verimini sırasıyla yaklaşık yüzde 10 ve yüzde 8 düzeyinde artırmayı başardı.

Karbondioksit ve suyu glikoz ve yağ asitlerine dönüştürmeye yönelik yeni bir yöntem geliştiren Çinli bilim insanları, yapay gıda üretimine ilişkin yeni bir strateji önerdi.

Öte yandan Hefei kentinde Sabit Yüksek Manyetik Alan Tesisi'ndeki bir mıknatıs, 45,22 Tesla değerinde sabit alan üreterek dünyada çalışan bir mıknatıs tarafından üretilen en yüksek sabit manyetik alana ulaştı ve daha önceki 45 Tesla değerindeki rekoru kırdı.

Ülkede geçen yıl gerçekleştirilen bilimsel ilerlemeler arasında Everest (Qomolangma) Dağı'ndaki rekor bilimsel keşif gezisi, tuhaf bir metalin keşfedilmesi ve deniz suyundan hidrojen üretilmesi de yer alıyor.

Ülkede gerçekleştirilen en iyi 10 bilimsel ilerlemeye ilişkin liste hazırlanması, 29 yıldır gerçekleştirilen yıllık bir etkinlik olarak biliniyor. Yurtiçi ve yurtdışında yoğun medya ilgisiyle karşılanan etkinlik, kamuoyunda bilim ve teknoloji anlayışının teşvik edilmesine yardımcı oluyor.