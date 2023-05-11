Çin'in 200 Milyar Metreküp Doğal Gaz Rezervine Sahip Sahasının Ana Yapısı Tamamlandı

Bohai Denizi'ndeki Bozhong 19-6 gaz kondensatı sahası Faz I inşaat projesinin dört platformunun ana yapısı tamamlandı.

Bohai Denizi'ndeki Bozhong 19-6 gaz kondensatı sahası Faz I inşaat projesinin dört platformunun ana yapısı tamamlandı.

Bozhong 19-6'nın ilk aşamasının inşaatı Mart 2022'de başladı.

Gaz sahası, teyit edilmiş 150 milyon metreküp petrol ve yaklaşık 200 milyar metreküp doğal gaz rezervine sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Tianjin kentinden bildiriyor.

(XHTV)