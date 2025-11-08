Haberler

Çin'in 15. Beş Yıllık Planı: Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Stratejileri

Güncelleme:
Çin, 2026-2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Plan'ını tanıtan raporunu Beijing'de yayımladı. Raporda, yüksek kaliteli kalkınma ve reformların derinleştirilmesi gibi stratejik ilkelere yer verilirken, bu planın dünya barışı ve kalkınmasına katkıda bulunacağı ifade ediliyor.

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) için ekonomik ve sosyal kalkınma planını ayrıntılı biçimde ele alan düşünce kuruluşu raporu, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi 4. genel oturumunu anlama konulu bir seminerde yayımlandı.

"Çin'in Modernleşmesinin Temel Olarak Gerçekleştirilmesine Doğru Kritik Aşama: 15. Beş Yıllık Plan Döneminde Çin'in Ekonomik ve Sosyal Kalkınması için Stratejik Plan" başlıklı rapor, cuma günü Parti Tarihi ve Edebiyatı Merkez Enstitüsü ve Xinhua Haber Ajansı'nın ulusal düzeydeki düşünce kuruluşları tarafından ortaklaşa yayımlandı.

14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) ekonomik ve sosyal kalkınma alanında kaydedilen temel başarıları özetleyen rapor, 15. Beş Yıllık Plan dönemi için ekonomik ve sosyal kalkınma stratejilerini ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

Raporda Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına rehberlik eden temel ilkelere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme de yer alıyor. Bu ilkeler arasında ÇKP'nin genel liderliğinin sürdürülmesi, halkın ön planda tutulması, yüksek kaliteli kalkınmanın sürdürülmesi, reformların kapsamlı şekilde derinleştirilmesi, hem verimli bir pazarın hem de iyi işleyen bir hükümetin teşvik edilmesi ve kalkınma ve güvenliğin eş zamanlı şekilde sağlanması bulunuyor.

Rapora göre Çin, benzersiz ve sistematik beş yıllık planlarıyla, hem iç ihtiyaçları hem de dünyanın beklentileriyle uyumlu şekilde küresel zorlukların üstesinden gelmek üzere daha güçlü katkı sunmaya devam edecek.

Raporda değişim ve belirsizliklerle dolu bir dünyada, 15. Beş Yıllık Plan'ın hazırlanıp uygulanmasının, Çin'in dünya barışı ve kalkınmasının temel itici gücü ve istikrar unsuru olma rolünü pekiştireceğini ve küresel topluma sarsılmaz ve kalıcı bir istikrar vizyonu sunacağı belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
