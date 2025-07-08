Çin'in 14. Beş Yıllık Planı Açıklanıyor

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi'nin düzenleyeceği basın toplantılarında Çin'in 14. Beş Yıllık Plan dahilinde 2021-2025 dönemi için belirlenen ve yüksek kalitede gerçekleştirilen hedefler açıklanacak.

Çarşamba günü saat 10.00'da düzenlenecek ilk basın toplantısında Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, söz konusu dönemde sosyal ve ekonomik kalkınmada elde edilen başarıları açıklayarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.