Haberler

Çin Endüstriyel İnternet ile Yapay Zekanın Entegrasyonunu Derinleştirmeyi Hedefliyor

Çin Endüstriyel İnternet ile Yapay Zekanın Entegrasyonunu Derinleştirmeyi Hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 2028 yılına kadar imalat sektöründe endüstriyel internet ile yapay zeka entegrasyonunu derinleştirmek için yeni bir çalışma planı yayımladı. Plan, 50.000'den fazla işletmede modernizasyon ve yüksek kaliteli veri setleri geliştirilmesini öngörüyor.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin, imalat sektörünü güçlendirme çalışmaları çerçevesinde endüstriyel internet ile yapay zekanın entegrasyonunu derinleştirmeyi hedefleyen bir çalışma planı yayımladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nca açıklanan plana göre 2028'e kadar endüstriyel internet ve yapay zeka arasındaki entegrasyon düzeyinde belirgin bir iyileşme sağlanacak ve 50.000'den fazla işletmede yeni tip endüstriyel ağlar güncellenecek.

Plan kilit öneme sahip 20 sektörde yüksek kaliteli veri setlerinin geliştirilmesini ve büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler arasında koordineli modernizasyonları teşvik amacıyla akıllı çözüm sağlayıcıları grubunun oluşturulmasını da öngörüyor.

Çin, yapay zekanın imalat sektörüne entegrasyonunu hızlandırarak endüstriyel temelini yeniden şekillendirmeyi ve küresel değer zincirinde daha üst seviyelere çıkmayı amaçlıyor. Bu çerçevede 2025 yılının ağustos ayında Shanghai'da endüstriyel zeka teknolojilerinde atılımlar gerçekleştirmeyi hedefleyen üç yıllık "Yapay Zeka Artı İmalat" uygulama planı açıklanmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi

Marmara'daki fırtınayı en iyi anlatan görüntü! Bir bir devrildiler
CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçen Çakır'a tepki: Kılıçdaroğlu'na 'Bu adamı aday gösterme' diye yalvardık

CHP'den AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır'ı bakın kim aday yapmış
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi

Marmara'daki fırtınayı en iyi anlatan görüntü! Bir bir devrildiler
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor