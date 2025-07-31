Çin İmalat Sektöründe Temmuzda Düşüş, Yüksek Teknoloji İyi Seyrediyor

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü, mevsimsel faktörlerin etkisiyle temmuzda hafif bir düşüş yaşarken, temel büyüme ivmesi dirençli seyrini sürdürdü. Yükselen sektörlerin ivme kazandığı ve iş dünyasında güveninin artmaya devam ettiği gözlemlendi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) perşembe günü açıkladığı verilere göre imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi temmuzda 49,3'e geriledi. Endeks, geçen ay 49,7 olarak ölçülmüştü.

NBS kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, imalat sektöründe yaz aylarının geleneksel olarak durgun geçtiğini belirterek, yüksek sıcaklıklar ile bazı bölgelerde etkili olan şiddetli yağış ve sellerin sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Genel düşüşe rağmen birçok alt endekste olumlu seyir görüldüğünü vurgulayan Zhao, satın alma yöneticileri endeksinin yüksek teknolojili imalat sektöründe 50,6, ekipman imalatı sektöründe ise 50,3 olarak gerçekleştiğini ve her iki sektörün de genişleme ile daralma arasındaki eşiğin üzerinde kaldığını ifade etti.

Haziranda 52 olan iş beklentileri endeksinin 52,6'ya yükselmesiyle sektörel duyarlılıkta da kayda değer iyileşme görüldü. Beklenti endekslerinin 55'in üzerine çıktığı otomotiv, demiryolu ve elektrikli ekipman gibi sektörler özellikle güçlü bir iyimserlik sergiledi.

Verilerde üretim endeksindeki süregelen genişleme, fiyatların toparlanmaya devam etmesi ve büyük ölçekli işletmelerde istikrarlı büyüme öne çıkan diğer gelişmeler oldu.