Çin İmalat Sektöründe İyileşme Belirtileri

Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Kasım ayında 49,2’ye yükselerek bir önceki aya göre 0,2 puan artış gösterdi. Üretim ve talepteki iyileşmeler dikkat çekerken, küçük işletmelerin endeksi de son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi kasımda bir önceki aya göre 0,2 yüzde puan artışla 49,2 olarak gerçekleşti.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, hem üretim hem de talep tarafında iyileşme gözlendi. Üretim alt endeksi bir önceki aya kıyasla 0,3 yüzde puan artarak 50,0 seviyesine ulaştı ve kritik eşiği geçti. Talep tarafında ise yeni siparişler alt endeksi 0,4 yüzde puanlık artışla 49,2 oldu.

Belirli sektörler incelendiğinde, tarımsal gıda işleme ve demir dışı metal işleme sektörlerinin üretim ve yeni sipariş endekslerinin genişleme bölgesinde yer aldığı, bunun da söz konusu sektörlerde aktif bir üretim ve talep olduğunu gösterdiği belirtildi.

Küçük işletmelerin satın alma yöneticileri endeksi 2 yüzde puanlık önemli bir artışla 49,1'e yükselerek altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Büyük işletmelerin satın alma yöneticileri endeksi ise 0,6 yüzde puan düşüşle 49,3 olarak kaydedilirken, orta ölçekli işletmelerin endeksi 0,2 yüzde puanlık artışla 48,9 seviyesinde gerçekleşti.

Yüksek teknolojili imalat sektörünün büyümeyi sürdürdüğü, bu sektörün satın alma yöneticileri endeksinin 50,1 ile 10 ay üst üste genişleme bölgesinde kaldığı bildirildi.

Piyasa beklentileri hafif bir artış eğilimiyle istikrarlı seyrini korudu. Üretim ve faaliyet beklentileri alt endeksi ekim ayına kıyasla 0,3 yüzde puan artarak 53,1 seviyesine ulaştı. Bu durum, imalat şirketlerinin son dönemdeki piyasa gelişmelerine olan güveninin arttığına işaret ediyor.

Çin'in imalat dışı sektör satın alma yöneticileri endeksi ise kasımda bir önceki aya göre 0,6 yüzde puan gerileyerek 49,5 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
