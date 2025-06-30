Çin İmalat Sektöründe Büyüme İvmesi Devam Ediyor

Çin İmalat Sektöründe Büyüme İvmesi Devam Ediyor
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Çin'in imalat sektörü, haziranda büyüme alanına dönüşerek PMI değerini 49,7'ye çıkardı. Yüksek teknoloji ve tüketim malları üretimi canlılığını sürdürüyor.

1. ANONS (Türkçe): ZHOU YANG Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Çin'in imalat sektöründen çeşitli görüntüler

Çin'de imalat sektörü, haziranda daha fazla sektörün büyüme alanına dönmesi ve yüksek teknoloji ve tüketim malları üretiminin canlılığını sürdürmesiyle yakaladığı büyüme ivmesini sürdürdü.

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'de imalat sektörü, haziranda daha fazla sektörün büyüme alanına dönmesi ve yüksek teknoloji ve tüketim malları üretiminin canlılığını sürdürmesiyle yakaladığı büyüme ivmesini sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) iki ay art arda artarak haziranda 49,7'ye yükseldi. PMI, mayısta 49,5, nisandaysa 49 olarak ölçülmüştü.

Ankete katılan 21 sektörden büyüme kaydedenlerin sayısı mayısta 7 iken haziranda 11'e çıktı. Ekipman imalatının PMI değeri 51,4 olarak gerçekleşirken bu değer yüksek teknoloji ürünleri imalatı için 50,9 ve tüketim malları imalatı içinse 50,4 oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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