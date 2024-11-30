Çin İmalat Sektörü Kasım'da Hızla Büyüdü

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülkedeki imalat sektörü kasım ayında hükümetin politika desteğiyle daha hızlı büyüme kaydetti.

Büronun cumartesi günü açıkladığı verilere göre, Çin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında 50,1 seviyesinde iken Kasım ayında 50,3'e yükseldi.

Endeksteki 50'nin üzerindeki değerler büyüme, altındakiler ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Büronun istatistikçi Zhao Qinghe, Çin'in imalat sektörünün kasım ayında yeni politikalar ve mevcut olanların kademeli olarak yürürlüğe girmesiyle daha hızlı bir büyüme görüldüğünü söyledi.