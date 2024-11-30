Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor

 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı

Esad'ı çıldırtacak görüntü
Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler

Çin İmalat Sektörü Kasım'da Hızla Büyüdü

Çin İmalat Sektörü Kasım'da Hızla Büyüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, imalat sektörünün Kasım ayında hükümet politikalarıyla daha hızlı bir büyüme kaydettiğini açıkladı. Purchasing Managers Index (PMI) Ekim ayında 50,1 iken, Kasım'da 50,3'e yükseldi.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülkedeki imalat sektörü kasım ayında hükümetin politika desteğiyle daha hızlı büyüme kaydetti.

Büronun cumartesi günü açıkladığı verilere göre, Çin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında 50,1 seviyesinde iken Kasım ayında 50,3'e yükseldi.

Endeksteki 50'nin üzerindeki değerler büyüme, altındakiler ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Büronun istatistikçi Zhao Qinghe, Çin'in imalat sektörünün kasım ayında yeni politikalar ve mevcut olanların kademeli olarak yürürlüğe girmesiyle daha hızlı bir büyüme görüldüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Fenerbahçelilerin aklındaki soruyu Hülya sordu
img

Bekçilere verilen yeni yetki çok konuşulacak
img

O sözlerine açıklık getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024? 30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.