Çin İmalat Sektörü Haziranda Büyüme Gösterdi

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Çin'de imalat sektörü, haziran ayında daha fazla sektörde büyüme ile birlikte PMI endeksini artırarak 49,7'ye yükseldi. Yüksek teknoloji ve tüketim malları üretimindeki canlılık, genel ekonomik iyileşmeyi destekliyor.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'de imalat sektörü, haziranda daha fazla sektörün büyüme alanına dönmesi ve yüksek teknoloji ve tüketim malları üretiminin canlılığını sürdürmesiyle yakaladığı büyüme ivmesini sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı verilere göre imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) iki ay art arda artarak haziranda 49,7'ye yükseldi. PMI, mayısta 49,5, nisandaysa 49 olarak ölçülmüştü.

Ankete katılan 21 sektörden büyüme kaydedenlerin sayısı mayısta 7 iken haziranda 11'e çıktı. Ekipman imalatının PMI değeri 51,4 olarak gerçekleşirken bu değer yüksek teknoloji ürünleri imalatı için 50,9 ve tüketim malları imalatı içinse 50,4 oldu.

50'nin üzerindeki PMI değerleri genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Veriler, imalat dışı PMI değerinin haziran ayında önceki aya göre 0,2 yüzde puan artarak 50,5 olarak gerçekleştiğini ve genel PMI değerininse 50,4'ten 50,7'ye yükseldiğini de ortaya koydu. NBS istatistikçisi Zhao Qinghe, üç ana endeksin de yükselmesiyle genel ekonomik ortamdaki iyileşmenin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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