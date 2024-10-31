Çin İmalat Sektörü Ekim'de Genişleme Gösterdi

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü art arda beş ay süren daralmanın ardından Ekim ayında genişleme bölgesine geri döndü.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Eylül ayındaki 49,8 seviyesinden Ekim ayında 50,1'e yükseldi. Böylece, endeks Mayıs ayından bu yana ilk kez 50'lik genişleme ya da daralma çizgisini aşmış oldu.

Verileri analiz eden Ulusal İstatistik Bürosu istatistikçisi Zhao Qinghe, Ekim ayında yeni politika paketinin uygulamaya konulması ve mevcut politikaların kademeli olarak devreye girmesiyle birlikte, Çin'in ekonomik duyarlılığının iyileşmeye devam ettiğini söyledi.