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Çin İmalat Sektörü 2025'in İlk Çeyreğinde Büyümeye Devam Ediyor

Çin İmalat Sektörü 2025'in İlk Çeyreğinde Büyümeye Devam Ediyor
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Haberler
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Çin'in imalat sektörü, 2025'in ilk çeyreğinde istikrarlı bir büyüme gösterdi. Yüksek teknolojili imalat ve dijital ürün imalatında önemli artışlar yaşandı. Veriler, sektördeki dönüşüm ve güncellemelerin etkilerini yansıtıyor.

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü 2025'in ilk çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Devlet Vergi İdaresi'nin açıkladığı son katma değer vergisi fatura verilerine göre yüksek teknolojili imalatta satış geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 3,1 yüzde puan artarak yüzde 12,1 yükseldi.

Ekipman imalatındaki satış geliri, geçen yıla göre 3,5 yüzde puan farkla yüzde 9,7 oranında artış sergiledi.

Dijital ürün imalatındaki satış geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, imalat firmalarının dijital teknolojilere yaptığı harcamalar ise yüzde 8,7 arttı.

Verilere göre akıllı ekipman imalatındaki satış gelirinde de önceki yıla göre yüzde 13,2 artış görüldü.

Enerji yoğun imalatın geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 yüzde puan azalan satış geliri, ilk çeyrekte toplam imalatın yüzde 29,2'sini oluşturdu.

Verilere göre Çin'in imalat sektörünün daha üst düzey, daha akıllı ve daha yeşil bir dönüşüm ve güncelleme yönünde devam eden ivmesine işaret eden veriler, sektördeki istikrarlı ve artan büyümeyi ortaya koyuyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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