Çin, İmalat Robotlarının Yoğunluğunu Artıracak

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan bir eylem planına göre ülke, imalat robotlarının yoğunluğunu 2025 yılına kadar 2020'ye kıyasla iki kat artırmak için gayret gösterecek.

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan bir eylem planına göre ülke, imalat robotlarının yoğunluğunu 2025 yılına kadar 2020'ye kıyasla iki kat artırmak için gayret gösterecek.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın yanı sıra 16 devlet departmanı tarafından ortaklaşa yayınlanan eylem planında, robot teknolojisinin yaygınlaştırılması için bir "robot teknolojisi+" eylemi başlatılacak.

Planda, ülkenin robot endüstrisinin yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etme kapasitesinin önemli ölçüde iyileştirileceği, hizmet ve özel robotların kullanımının da 2025 yılına kadar önemli ölçüde artırılacağı kaydedildi.

Eylem planında, çabaları on temel uygulama alanına odaklama ve robotlar için 100'den fazla yenilikçi uygulama teknolojisi ve çözümünde atılımlar gerçekleştirme çağrısında bulunuldu.

İleri teknolojiler, yenilikçi uygulama türleri ve öne çıkan uygulama sonuçlarına sahip 200'ün üzerinde model uygulama senaryosu tanıtılacak. Bir dizi endüstri lideri "robot teknolojisi+" uygulama işletmeleri, deneyim merkezleri ve doğrulama merkezleri kurulacak.

Planda ayrıca, robot üretimi ve uygulaması için işbirlikçi bir inovasyon sistemi oluşturma ve robot uygulama standartlarının geliştirilmesini ve tanıtımını hızlandırma çabaları da vurguladı.

Çin'de 10.000 üretim çalışanı başına düşen robot sayısıyla ölçülen robot yoğunluğu, akıllı üretim seviyelerini ölçmek için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.