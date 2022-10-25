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Çin, İmalat Odaklı Yabancı Yatırımı Teşvik Edecek Önlemleri Yayınladı

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Çin, İmalat Odaklı Yabancı Yatırımı Teşvik Edecek Önlemleri Yayınladı

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çinli yetkililer, ülkede imalat sektörüne odaklı yabancı yatırımı kolaylaştırmak için bir dizi önlem yayınladı.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çinli yetkililer, ülkede imalat sektörüne odaklı yabancı yatırımı kolaylaştırmak için bir dizi önlem yayınladı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve diğer beş hükümet organı tarafından ortaklaşa yayınlanan bir belgeye göre Çin, yatırım ortamını optimize edecek ve dışa açılma politikalarını somut projelere dönüştürmek amacıyla yabancı yatırım için negatif listenin uygulanmasını derinleştirecek.

Belgede, çok uluslu ve yabancı yatırımlı firmaların yöneticilerinin, teknisyenlerin ve bunların ailelerinin, Kovid-19 pandemisinin tam olarak yerinde önlenmesi ve kontrolü şartıyla ülkeye giriş ve çıkışlarının kolaylaştırılması çağrısında bulunuldu.

Belgeye göre, imalatın geliştirilmesiyle ilgili olarak Çin, yabancı yatırımlı imalat firmalarının ithalat ve ihracatını destekleyecek ve ticaret ve gümrükleme konusunda hizmet ve rehberlik sunacak.

Yabancı yatırım yapısının iyileştirilmesi için de çaba sarf edileceği belirtilen belgede, yabancı yatırımcılar, bilim-teknoloji inovasyonu gibi alanlarda, karbon zirvesi ve nötrlüğünün yanı sıra Çin'in orta, batı ve kuzeydoğu bölgelerinde endüstriyel kalkınmanın sağlam bir temele sahip olduğu alanlarda ayak izlerini genişletmeye teşvik edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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