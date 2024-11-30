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Çin İmalat Dışı Sektör PMI Endeksi Kasım'da 50'ye Geriledi

Çin İmalat Dışı Sektör PMI Endeksi Kasım'da 50'ye Geriledi
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu, imalat dışı sektör satın alma yöneticileri endeksinin kasım ayında 50'ye düştüğünü açıkladı. Hizmet sektörü alt endeksi sabit kalırken, inşaat sektörü yavaşladı.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkedeki imalat dışı sektörü satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) ekim ayında kaydedilen 50,2 seviyesinden, kasım ayında 50'ye gerilediğini duyurdu.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler büyüme, altındakiler ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Büronun cumartesi günü açıkladığı verilere göre, hizmet sektörü alt endeksi kasım ayında ekim ayına kıyasla değişmeyerek 50,1 olarak gerçekleşirken, inşaat sektörü alt endeksi, dış mekan inşaatlarının soğuk havadan etkilenerek yavaş yavaş sezon dışına girmesi nedeniyle 50,4'ten 49,7'ye geriledi.

Verilerin dağılımına bakıldığında internet yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetleri, sermaye piyasası hizmetleri ve sigorta sektörü Kasım ayında büyüme kaydederken, perakende, konaklama ve yiyecek içecek sektörleri daralma kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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