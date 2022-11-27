Çin İlk Yörünge İçi Uzay Yakıt Hücresi Testlerini Tamamladı

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Uzay Teknolojileri Akademisi'nden (CAST) yapılan açıklamaya göre, kargo uzay aracı Tianzhou-5'teki uzay yakıt hücresi yükü yörünge içi testlerini tamamladı ve böylece Çin bu tür bir testi ilk kez gerçekleştirmiş oldu.

Kargo uzay aracı Tianzhou-5'i taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y6 roketi, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan havalandı, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Uzay Teknolojileri Akademisi'nden (CAST) yapılan açıklamaya göre, kargo uzay aracı Tianzhou-5'teki uzay yakıt hücresi yükü yörünge içi testlerini tamamladı ve böylece Çin bu tür bir testi ilk kez gerçekleştirmiş oldu.

CAST kapsamındaki sistemin geliştiricisi Beijing Uzay Aracı Üretim Limited Şirketi'nin baş tasarımcısı olan Wan Cheng'an, testlerin vakum, düşük sıcaklık ve mikro yerçekimi gibi koşullarda sistemin özelliklerini başlangıç olarak doğruladığını ve uzay yakıt hücresi enerji sisteminin geliştirilmesi ve temel teknoloji araştırmaları için önemli veriler ve teorik destek sağladığını söyledi.

Wan, testlerin, insanlı Ay araştırmaları ve derin uzay araştırmalarının da aralarında olduğu ülkenin gelecekteki büyük projelerinde uzay yakıt hücresi enerji sistemlerinin uygulanmasına destek sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Tianzhou-5, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 12 Kasım'da fırlatılmıştı.