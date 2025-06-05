Çin, İlk Yerli Turboşaft Motorunun Üretim Lisansını Aldı

Çin, İlk Yerli Turboşaft Motorunun Üretim Lisansını Aldı
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Çin Havacılık Motorları Şirketi, helikopterler için tasarlanan AES100 motorunun üretim lisansını aldığını ve alçak irtifa ekipmanlarının gelişmesine yönelik önemli bir adım attığını duyurdu.

ZHUZHOU, 5 Haziran (Xinhua) -- Bu tarihsiz arşiv fotoğrafında bir AES100 motoru görülüyor.

Çin Havacılık Motorları Şirketi perşembe günü yaptığı açıklamada, öncelikle helikopterler için tasarlanan sivil turboşaft motorunun üretim lisansını aldığını ve bir satış sözleşmesi imzalayarak alçak irtifa ekipmanlarının gelişmesi için sağlam bir temel attığını duyurdu.

AES100 motoru, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ilk 1.000 kilovat sınıfı gelişmiş sivil turboşaft motoru olarak uluslararası uçuşa elverişlilik standartlarına tam uyum sağlıyor. (Fotoğraf: Çin Havacılık Motorları Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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