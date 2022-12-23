Çin, İlk Yerli Dpu Çipini Geliştirdi

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, yerel çip endüstrisinde bir dönüm noktası olarak görülen ülkenin ilk Veri İşleme Birimi (DPU) çipini geliştirdi.

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, yerel çip endüstrisinde bir dönüm noktası olarak görülen ülkenin ilk Veri İşleme Birimi (DPU) çipini geliştirdi.

DPU, Merkezi İşlem Birimi (CPU) ve Grafik İşlem Birimi'nden (GPU) sonra "üçüncü ana yonga" olarak biliniyor. DPU, CPU ve GPU kombinasyonuna dayalı heterojen bilgi işlemi, yeni nesil akıllı bilgi işlem merkezlerinin ana akım teknolojisi haline geldi.

DPU çipi, Beijing merkezli YUSUR Teknoloji Limited Şirketi tarafından 28 nanometre (nm) işlemi kullanılarak geliştirildi. Düşük maliyet, mükemmel performans ve düşük güç tüketimi avantajlarına sahip DPU, 1,2 mikrosaniyelik ultra düşük gecikmeye ulaşabiliyor ve 200G'ye kadar ağ bant genişliğini destekliyor.

Kurucu üyeleri Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı önemli bir devlet laboratuvarından gelen YUSUR'un teknisyenlerine göre, DPU çipi veri merkezlerinde, finansal bilgi işlemde ve yüksek performanslı bilgi işlemde kullanılacak.

YUSUR'un kurucusu ve CEO'su Yan Guihai, "DPU'nun yaptığı şey, bilgi işlem güç kaynaklarının akışını artırabilen, CPU'nun yükünü azaltabilen ve bir veri merkezinin işlem gücünü serbest bırakabilen bilgi işlem güç kanalları oluşturmaktır" dedi.