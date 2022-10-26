Çin İlk Üç Çeyrekte Gürcistan'ın En Fazla İhracat Yaptığı Ülke Oldu

TİFLİS, 26 Ekim (Xinhua) -- Gürcistan Devlet İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Gürcistan'ın 2022 yılının ilk üç çeyreğinde Çin'e 574,8 milyon ABD doları değerinde mal ihraç etmesiyle Çin, Gürcistan'ın en büyük ihracat pazarı haline geldi.

TİFLİS, 26 Ekim (Xinhua) -- Gürcistan Devlet İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Gürcistan'ın 2022 yılının ilk üç çeyreğinde Çin'e 574,8 milyon ABD doları değerinde mal ihraç etmesiyle Çin, Gürcistan'ın en büyük ihracat pazarı haline geldi.

Ofisin yakın zamanda açıkladığı rapora göre Gürcistan'ın Ocak-Eylül döneminde Çin'e yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış gösterdi.

Gürcistan'ın ilk dokuz aydaki önde gelen ihracat pazarları listesinde Çin'i 488 milyon dolarla Azerbaycan ve 473 milyon dolarla Rusya takip etti.

Verilere göre söz konusu dönemde Türkiye, Rusya ve Çin, Gürcistan'ın ilk üç sıradaki ticaret ortakları oldu. Ülke, Türkiye ile 2 milyar dolar, Rusya ile 1,71 milyar dolar ve Çin ile 1,40 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip.

Gürcistan'ın dokuz aylık dönemdeki genel ticaret cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3'lük artışla 13,61 milyar dolara ulaştı.