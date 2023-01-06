Çin, İlk Holografik Dijital Elektrik Şebekesini İnşa Etti

Santimetre düzeyinde yüksek hassasiyetli konumlandırma yeteneklerine sahip bir insansız hava aracı, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu Eyaletindeki elektrik iletim kulelerinin otomatik iletim hatlarını inceliyor, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Çin Devlet Elektrik Şebekesi bünyesindeki Jiangsu Elektrik Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

NANJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin, doğudaki Jiangsu eyaletinde ilk holografik dijital elektrik şebekesini başarıyla geliştirdi. Çin Devlet Elektrik Şebekesi'ne göre, yeni sistemin, şebekenin akıllı operasyonlarını ve denetimlerini büyük ölçüde iyileştirmesi bekleniyor.

Sanal güç şebekesi; Beidou uyduları, bulut bilgi işlem ve yapay zeka gibi entegre teknolojilere sahip. Şebeke kapsamında 100.000 kilometrelik havai iletim hatları ve 280.000 elektrik iletim kulesini içeren yerel elektrik şebekesinin üç boyutlu restorasyonu gerçekleştirildi.

Elektrik iletim kulelerinin otomatik iletim hatlarını denetlemek için insansız hava araçları da konuşlandırıldı. Projeyi geliştiren Jiangsu Fangtian Power Technology Ltd. Şti.'nin Genel Müdür Yardımcısı Jiang Haibo, insansız hava araçlarının otomatik rota planlama ve gerçek zamanlı izleme gibi işlevleri yerine getirebileceğini söyledi.

Jiang, insansız hava araçlarının santimetre düzeyinde yüksek hassasiyetli konumlandırma yeteneklerine ve manuel denetimlerin yaklaşık altı katı kadar denetim verimliliğine sahip olduğunu söyledi.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi bünyesindeki Jiangsu Elektrik Şirketi'nin Ekipman Departmanı Müdür Yardımcısı Wu Qiang, dijital şebekenin ayrıca tayfunlar ve dondurucu hava gibi aşırı koşullar altında gerçek şebeke çalışma ortamını simüle edip tahmin edebildiğini ve afet önleme çözümleri için referans sağladığını söyledi.

Jiangsu elektrik şebekesinin maksimum yükünün önümüzdeki yoğun sezonda 112 milyon kilovata ulaşması bekleniyor. Wu, bu kış artan elektrik talebini karşılamak için holografik dijital güç şebekesinin sorun giderme sürelerini yaklaşık yüzde 10 oranında kısaltmaya yardımcı olabileceğini ve yoğun saatlerde elektrik şebekesinin güvenliğini ve güvenilirliğini büyük ölçüde artırabileceğini söyledi.