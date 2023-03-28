Çin İlk Derin Deniz Yüzer Rüzgar Enerjisi Platformunun Kurulumuna Başladı

Çin'in ilk derin deniz yüzer rüzgar enerjisi platformu, Pazar günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Zhuhai kentinden, ülkenin en güneyindeki Hainan eyaleti sularına doğru yola çıktı.

Yatırım ve kurulumu Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'ne (CNOOC) ait olan Guanlan adlı platform, Çin'in ilk açık deniz rüzgar enerjisi projesi. Platform, Hainan eyaletindeki Wenchang'a 136 kilometre uzaklıkta bulunan bir açık deniz petrol sahasına kurulacak.

Türbin tarafından üretilen elektrik, yıllık 22 milyon kilovat-saat elektrik üretim kapasitesiyle, petrol ve doğalgaz üretimi için açık deniz petrol sahası grubunun elektrik şebekesine bağlanacak.

Bu da, boru hattının yılda yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu yapıp, karbondioksit emisyonunu 22 bin ton azaltabileceği anlamına geliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuhai kentinden bildiriyor. (XHTV)