Çin İlk Derin Deniz Yüzer Rüzgar Enerjisi Platformunun Kurulumuna Başladı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in ilk derin deniz yüzer rüzgar enerjisi platformu Pazar günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Zhuhai'den en güneydeki Hainan eyaleti sularına doğru yola çıktı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Başkan Yardımcısı Yang Yun, CNOOC Guanlan adlı platformun 100 metreden fazla su derinliğine ve 100 kilometreden fazla açık deniz mesafesine sahip Çin'in ilk açık deniz rüzgar enerjisi projesi olduğunu söyledi.

Yang, "Platform, Çin'in rüzgar enerjisinin sığ denizlerden derin denizlere kadar geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturuyor" dedi.

Yatırımı ve inşası CNOOC tarafından gerçekleştirilen platform, Hainan eyaletindeki Wenchang'a 136 kilometre uzaklıkta bulunan bir açık deniz petrol sahasına kurulacak.

Proje faaliyete geçtikten sonra türbin tarafından üretilen elektrik, petrol ve doğalgaz üretimi için açık deniz petrol sahası grubunun elektrik şebekesine bağlanacak ve yıllık 22 milyon kilovat-saat elektrik üretim kapasitesiyle yaklaşık 10 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu sağlayacak. Platform ayrıca karbondioksit emisyonlarını yılda 22.000 ton azaltacak.