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Çin İlk Çeyrekte 82 Milyar Dolar Cari Fazla Verdi

Çin İlk Çeyrekte 82 Milyar Dolar Cari Fazla Verdi

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BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin 2023'ün ilk çeyreğinde 82 milyar ABD doları tutarında cari işlem fazlası verdi.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin 2023'ün ilk çeyreğinde 82 milyar ABD doları tutarında cari işlem fazlası verdi.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı resmi verilere göre, ilk çeyrekte cari işlem fazlasının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 2 seviyesinde kaydedildi.

Verilere göre, toplam mal ticareti fazlası 129,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, hizmet ticareti açığı ise 47 milyar dolar oldu.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Chunying, Çin ekonomisinin büyüme ivmesini koruduğunu ve bunun da ülkenin ödeme dengesini desteklemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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