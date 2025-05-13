Çin, İletişim Teknolojisi Testleri İçin Yeni Bir Uyduyu Uzaya Gönderdi

Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March-3C taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştirilen uydu, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" iletişim teknolojilerinin doğrulama testleri için kullanılacak.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 575'inci başarılı taşıma görevi oldu.