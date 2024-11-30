Çin İletişim Bankası'nın Dubai'de İlk Ortadoğu Şubesi Açıldı
Çin'in Shanghai merkezli İletişim Bankası, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde ilk Ortadoğu şubesini açarak uluslararası ağını 24 şubeye çıkardı.
ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in Shanghai merkezli devlete ait ticari bankası olan İletişim Bankası, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde ilk Ortadoğu şubesini açtı.
ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin'in Shanghai merkezli devlete ait ticari bankası olan İletişim Bankası, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde ilk Ortadoğu şubesini açtı.
Çin İletişim Bankası, bu yeni şube ile 5 kıtadaki yurtdışı şubesi ve temsilcilik ofisi sayısını 24'e çıkararak, büyük finans merkezlerindeki 67 uluslararası şubeyi kapsayan küresel ağını daha da güçlendirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.
(XHTV)