Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye'de harita değişiyor, Rusya 'Esed nerede?' sorusuna yanıt vermedi

Rusya "Esed nerede?" sorusuna yanıt vermedi

 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler
Gürcistan'da AB müzakereleri askıya alındı, gösteriler şiddetlendi

AB kararı komşuyu karıştırdı

Çin İletişim Bankası'nın Dubai'de İlk Ortadoğu Şubesi Açıldı

Çin İletişim Bankası'nın Dubai'de İlk Ortadoğu Şubesi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Shanghai merkezli İletişim Bankası, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde ilk Ortadoğu şubesini açarak uluslararası ağını 24 şubeye çıkardı.

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in Shanghai merkezli devlete ait ticari bankası olan İletişim Bankası, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde ilk Ortadoğu şubesini açtı.

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in Shanghai merkezli devlete ait ticari bankası olan İletişim Bankası, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde ilk Ortadoğu şubesini açtı.

Çin İletişim Bankası, bu yeni şube ile 5 kıtadaki yurtdışı şubesi ve temsilcilik ofisi sayısını 24'e çıkararak, büyük finans merkezlerindeki 67 uluslararası şubeyi kapsayan küresel ağını daha da güçlendirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Yıldız futbolcu hakkındaki sözleri herkesi ters köşe yaptı
img

Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte
img

Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Antalya elektrik kesintisi! 1 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.