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Çin ile Tayland Arasında Ortak Deniz Tatbikatı Başladı

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Çin'in Guangdong eyaletinde gerçekleştirilen 'Mavi Vuruş-2025' kod adlı tatbikat, deniz piyadeleri ve donanma filosu seviyelerinde iki ülke arasındaki 6. ortak tatbikat olma özelliğine sahip.

GUANGZHOU, 26 Mart (Xinhua) -- Çin ile Tayland arasında "Mavi Vuruş-2025" kod adıyla düzenlenen ortak deniz tatbikatı çarşamba günü Çin'in Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentindeki askeri limanda başladı.

Tatbikat, deniz piyadeleri seviyesinden donanma filosu seviyesine kadar iki ülke arasında düzenlenen 6. ortak tatbikat olma özelliğine sahip.

Tatbikat öncesinde iki ülkenin donanma gemileri hazırlık amacıyla salı günü bir araya geldi.

Ortak tatbikat, iki donanma arasındaki mutabakatın hayata geçirilmesinde önemli bir uygulama olarak ön plana çıkıyor. Tatbikatla, tatbiki işbirliğinin daha fazla derinleştirilmesi, ortak operasyonel yeteneklerin geliştirilmesi ve bölgesel deniz güvenliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Tatbikat, 2 Nisan'a kadar sürecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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