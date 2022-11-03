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Çin ile Pakistan, Pakistan'da Renminbi Cinsinden Takas ve Ödeme Yapılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İmzaladı

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Çin ile Pakistan, Pakistan'da Renminbi Cinsinden Takas ve Ödeme Yapılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İmzaladı

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ile Pakistan Merkez Bankası, Pakistan'da renminbi (RMB) cinsinden takas ve ödeme işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılması için bir işbirliği anlaşması imzaladı.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ile Pakistan Merkez Bankası, Pakistan'da renminbi (RMB) cinsinden takas ve ödeme işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılması için bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Çin Merkez Bankası'nın internet sitesinde Çarşamba günü yayınlanan yazılı açıklamaya göre, söz konusu düzenlemeler iki ülkedeki işletmelerin ve finans kuruluşlarının RMB kullanarak sınır ötesi işlemler yapmasına yardımcı olacak.

Çin Merkez Bankası ayrıca, ikili ticaret ve yatırımı daha da kolaylaştıracaklarını açıkladı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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