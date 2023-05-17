Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Arasındaki Gıda Ürünleri Ticareti Arttı

HANGZHOU, 17 Mayıs (Xinhua) -- Gümrük istatistiklerine göre, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) arasındaki tarım ve gıda ürünleri ticareti son yıllarda önemli ölçüde arttı.

HANGZHOU, 17 Mayıs (Xinhua) -- Gümrük istatistiklerine göre, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) arasındaki tarım ve gıda ürünleri ticareti son yıllarda önemli ölçüde arttı.

Çin'in Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile ticareti 2012 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 8,1 oranında büyüdü. Tarım ve gıda ürünleri ticaretindeki büyüme oranı ise daha da dikkat çekici seviyelere yükseldi.

Bu ürünlerin iki yönlü ticareti, Ocak-Nisan döneminde yıllık yüzde 34 artışla 720 milyon ABD dolarına ulaştı.

Gümrükler Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Lingjun, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasını teşvik etmek, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Çin'e tarım ve gıda ürünleri ihracatını hızlandırmak, uluslararası tedarik zincirini istikrarlı ve sorunsuz hale getirmek ve Kovid-19 sonrası ekonomik ve ticari toparlanmayı hızlandırmak amacıyla Çin'in CEEC ülkeleriyle birlikte çalışacağını söyledi.