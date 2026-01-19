Haberler

Çin-Orta Asya Ekonomik ve Ticari İşbirliği 2025'te Kayda Değer İlerleme Kaydetti

Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği, 2025 yılına kadar önemli ilerlemeler kaydetti. Mal ticaretinin toplam değeri yüzde 12 artışla 106,3 milyar ABD dolarına ulaştı ve bu süreçte, Orta Asya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'in ihracatı önemli bir artış gösterdi.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği 2025 yılında önemli ilerleme kaydetmesiyle mal ticaretinin toplam değeri önceki yıla göre yüzde 12 artışla 106,3 milyar ABD dolarına ulaştı.

Ticaret Bakanlığı'nın pazar günü internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacmi ise beş yıldır kesintisiz biçimde pozitif büyüme sergileyerek tarihte ilk kez 100 milyar ABD doları seviyesini aştı.

Geçen yıl ilk kez Orta Asya ülkelerinin en büyük ticaret ortağı konumuna gelen Çin'in Orta Asya'ya ihracatı, mekanik ve elektrikli ürünler ile yüksek teknolojili ürünlerdeki güçlü büyümenin etkisiyle 71,2 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 11 artışa işaret ediyor. Orta Asya'dan yapılan ithalat ise bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 35,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Çin ile Orta Asya arasındaki sınır ötesi e-ticaret hızlı büyümesini sürdürürken, depolama ve lojistik inşasındaki ilerlemeler devam etti ve sınır ötesi ödeme işbirliği tam olarak hayata geçirildi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki yüksek kaliteli işbirliği derinleşip somut sonuçlar vermeye devam etti. Bağlantı imkanları, ekipman imalatı, yeşil madenler ve modern tarım gibi alanlarda bir dizi büyük projenin hız kazanması, Orta Asya'ya yapılan ihracatın genişlemesini etkili şekilde desteklerken, Orta Asya ülkelerinin endüstriyel güncelleme ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmelerine de yardımcı oldu.

Bakanlık, gelecekte ticaret yapısını optimize etmeye, yeni iş modelleri geliştirmeye ve daha üst düzey kurumsal düzenlemelerin ortaya konulmasını teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.

