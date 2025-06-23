Çin ile Orta Asya Ülkeleri Arasındaki İşbirliği Bölgesel Kalkınmayı Destekleyecek

ASTANA, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğinin, yeni dönemde bölgesel kalkınmayı destekleyeceği, refahı artıracağı ve insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk inşasında örnek oluşturacağı bildirildi.

Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü tarafından pazar günü yayımlanan "Çin-Orta Asya Ruhunu Savunmak: Bölgesel İşbirliği için Başarılar, Fırsatlar ve Beklentiler" başlıklı raporda, Çin tarafından önerilen üç büyük küresel inisiyatifin, bölgesel işbirliğine yol göstermesi gerektiği belirtildi. Söz konusu girişimlerin, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi olduğu belirtildi.

Raporda iki tarafın, yüksek kaliteli kalkınma yoluyla modernleşmeye yönelik ortak hedef için "karşılıklı saygı, karşılıklı güven, karşılıklı fayda ve karşılıklı yardımlaşma" temelinde bir Çin-Orta Asya Ruhu'nu oluşturduğu dile getiriliyor. Geleceğe dönük işbirliğinin karşılıklı destek, ortak kalkınma, evrensel güvenlik ve kalıcı dostluk ilkelerini desteklemesi gerektiği belirtiliyor.

Raporda Çin ve Orta Asya ülkelerinin, ortak geleceğe sahip bir topluluğun temelini güçlendirmesi, refah konusunda yeni bir sayfa açması, güvenlik ve istikrar için ortak bir kalkan inşa etmesi ve halklar arası ilişkileri daha da derinleştirmek için çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Raporda ayrıca kendi halklarının çıkarlarına hizmet etme ve daha parlak bir gelecek inşa etme konusunda ortak kararlılığa sahip olan Çin ve Orta Asya ülkelerinin, ortak geleceğe sahip daha da yakın bir Çin-Orta Asya topluluğu oluşturmak için tarihi bir seçim yaparak işbirliğini daha yüksek standart ve daha yüksek kaliteyle bir üst seviyeye çıkarma konusuna bağlılıklarını ortaya koydukları ifade ediliyor.