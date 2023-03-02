Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ülkeleri, Gelişen Ticari İlişkilerden Memnun

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde yer alan ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son 10 yılda önemli ölçüde büyüdü.

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde yer alan ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son 10 yılda önemli ölçüde büyüdü.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Chen Chunjiang Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde yer alan ülkelerle olan mal ticaretinin 2022 yılında yıllık ortalama yüzde 8 büyüme ile 2,07 trilyon ABD dolarına çıktığını söyledi. Bu rakam, 2013 yılında 1,04 trilyon ABD doları olan ticaretin iki katına işaret ediyor.

Chen, Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde yer alan ülkeler arasındaki çift yönlü yatırımın ise bu dönemde 270 milyar ABD dolarını aştığını belirtti.

Bakan yardımcısı, Çinli işletmelerin 2022 yılı sonu itibarıyla Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde yer alan ülkelerdeki ekonomik ve ticari işbirliği bölgelerine 57,13 milyar ABD doları yatırım yaparak yerel halk için 421.000 istihdam yarattığını söyledi.

Çin tarafından 2013 yılında önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu projelerini içeriyor.