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Çin ile Kolombiya Arasındaki Ticaret Hacmi 2024'te Yüzde 13,1 Artış Gösterdi

Çin ile Kolombiya Arasındaki Ticaret Hacmi 2024'te Yüzde 13,1 Artış Gösterdi
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Çin ve Kolombiya arasındaki ikili ticaret hacmi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,1 artarak 149,63 milyar yuana ulaştı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana kaydedilen somut sonuçlarla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin ile Kolombiya arasındaki ikili ticaret hacmi, 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 149,63 milyar yuana (yaklaşık 20,8 milyar ABD doları) yükseldi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi üst üste dördüncü kez 120 milyar yuan seviyesini aşmış oldu.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'in ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5'lik bir artışla 48,34 milyar yuana yükselerek rekor kırdı.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 45 yılda ekonomik ve ticari ilişkilerde somut sonuçlar kaydedilerek istikrarlı büyüme sağlandı.

Çin an itibarıyla Kolombiya'nın ikinci en büyük, Kolombiya ise Çin'in Latin Amerika'daki beşinci en büyük ticaret ortağı konumunda. Kolombiya'nın kahve ve kesme çiçek gibi tarım ürünleri, Çin pazarında her geçen daha aranır hale geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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