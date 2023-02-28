Çin ile İsrail'in Ortaklaşa Geliştirdiği "Akıllı Sera" Sebze Üretimini Artırıyor

ANONS (İngilizce): TİAN ZHONGQUAN, Xinhua muhabiri:

"Bahar geldi; havalar Çin genelinde ısınmaya, tüm canlıları uyandırmaya başladı. İlkbahar, çiftçilik mevsimidir. İnsanlar, modern teknolojileri kullanarak ürün yetiştiriyor. Sebze yetiştirmek için geleneksel toprak yerine bitki kepeği kullanıyorlar. Peki tam olarak buradaki tarımda kullanılan teknolojiler neler? Gidip yakından bakalım."

SES (Çince): LİU QUAN, Hubei Domates Komünü Dijital Çiftlik Limited Şirketi Teknik Müdürü:

"Burada yetiştirdiğimiz domates türüne 'Candy' deniliyor. Yaklaşık 5 metre yüksekliğe ulaşabilen sınırsız büyüyen bir domates türü bu. Uzun bir hasat dönemine sahip. Domateslerin büyüme substratı olarak Hindistan cevizi tozu kullanıyoruz. Hindistan cevizi tozu, iyi bir hava geçirgenliğine sahip. Bu da domates köklerinin büyümesine imkan sağlıyor. Hindistan cevizi tozu, haşerelerin ve hastalığın daha az olmasını sağlıyor. Bu sayede nadiren böcek ilacı kullanıyoruz. Bu bir 'kılıç damlatıcı'. Suyla karıştırılan gübrenin, damla sulama sistemiyle domates bitkilerine taşınmasına sağlayan bir infüzyon borusu."

Dr. Liu, bizlere tüm serada, İsrail ve Çin'de geliştirilen ileri tarım teknolojilerinin kullanıldığını söyledi.

Serada sadece damla sulama sistemi değil, aynı zamanda çevresel koşulları değiştirmek üzere sıcaklık, nem ve ışığı otomatik olarak ayarlayan sıcaklık sensörleri, otomatik ışıklar, katlanır güneşlik filmleri ve havalandırma ekipmanları dahil tamamen işlevsel bir çevre kontrol sistemi de kurulu.

Öte yandan şirket, iki taraf arasındaki alışverişi teşvik amacıyla İsrail'den bir tarım uzmanını da davet etmiş.

Şu an itibariyle şirket, Yingcheng kentinde yaklaşık 2 hektarlık bir modern sera kurmuş durumda. 0,3 hektarlık bir alanı kapsayan her bir serada 4.600 domates bitkisi ekili ve yıllık 50 tonluk üretim kapasitesi bulunuyor. Böylelikle geleneksel domates yetiştiriciliğinden elde edilen üretim iki katına çıkarılabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor. (XHTV)