Çin ile Honduras Diplomatik İlişkilerin Kurulması Konusunda Anlaştı

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin ve Honduras Pazar günü Beijing'de diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ortak bir bildiri imzaladı.

Bildiri, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina arasında yapılan görüşmelerin ardından imzalandı.

Bildiriye göre, Çin Halk Cumhuriyeti ve Honduras Cumhuriyeti, iki halkın çıkarları ve arzuları doğrultusunda, bildirinin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere, birbirlerini tanımaya ve büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkiler kurmaya karar verdi.

Bildiride iki hükümetin, egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı, karşılıklı saldırmazlık, birbirlerinin içişlerine müdahale etmeme, eşitlik, karşılıklı yarar ve barış içinde birarada yaşama ilkeleri temelinde iki ülke arasında dostane ilişkiler geliştirme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Öte yandan bildiride Honduras Cumhuriyeti hükümetinin, dünyada tek bir Çin olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiği belirtildi.

Bildiriye göre Honduras Cumhuriyeti hükümeti bugünden itibaren Taiwan ile "diplomatik ilişkilerini" keseceğini, bundan böyle Taiwan ile herhangi bir resmi ilişki ya da resmi temas kurmayacağını taahhüt etti, Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti ise Honduras Cumhuriyeti hükümetinin bu tutumunu takdirle karşıladı.