Çin-Güney Kore Ticareti İlk 11 Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin ile Güney Kore arasındaki ticaret 2025 yılının ilk 11 ayında özellikle elektromekanik ürünlerden gelen itici gücüyle artış kaydetti.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazar günü açıkladığı verilere göre Çin'in Güney Kore ile ithalat ve ihracatı söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla toplam 2,14 trilyon yuan (304,46 milyar ABD doları) seviyesine yükseldi.

Güney Kore'den 1,2 trilyon yuan değerinde mal ithal eden Çin, Güney Kore'ye toplam 940 milyar yuan değerinde mal ihraç etti.

Verilere göre Çin-Güney Kore ticareti 11 aylık dönemde Çin'in toplam dış ticaretinin yüzde 5,2'sine karşılık geldi.

Söz konusu dönemde yüzde 5,9 artışla 1,43 trilyon yuana ulaşan iki ülke arasındaki elektromekanik ürün ticareti, ikili ticaretin yüzde 67'sini oluşturdu.

Çin'in Güney Kore'den elektronik parça ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9, bilgisayar parçaları ve bilgisayar aksesuarları ithalatı ise yüzde 7,4 arttı. Çin'in Güney Kore'ye elektronik parça ihracatı yüzde 10, otomobil parçaları ihracatı ise yüzde 8,9 artış kaydetti.

Çin'in tıbbi malzeme ve farmasötik ürün ithalatının yüzde 8,9, elektrikli ekipman ithalatının yüzde 3 artmasıyla iki ülke arasındaki yükselen alanlara yönelik işbirliği ivme kazandı.

2025 yılının ilk 11 ayında tarım ürünleri alanındaki ikili ticaret geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artışla 52,19 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Verilere göre hem Çin'in Güney Kore'den alkollü içecek, alkolsüz içecek ve un bazlı gıda ürünleri ithalatı hem de Çin'in Güney Kore'ye kurutulmuş ve taze meyve, kuruyemiş ve çay ihracatı söz konusu dönemde çift haneli büyüme kaydetti.